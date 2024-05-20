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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-3, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліамід), №1 - Одеса (156316) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (2)
18,21
Економія: -4,97 грн
13,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
11,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (7)
15,90
Економія: -2,66 грн
13,24 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
Всього: упаковка (1)
12,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Всього: упаковка (4)
17,64
Економія: -4,40 грн
13,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Всього: упаковка (2)
17,71
Економія: -4,47 грн
13,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 122
Всього: упаковка (2)
17,64
Економія: -4,40 грн
13,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 31-В
Всього: упаковка (2)
17,00
Економія: -3,76 грн
13,24 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 7
Всього: упаковка (6)
15,20
Економія: -0,30 грн
14,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
Всього: упаковка (4)
19,41
Економія: -6,17 грн
13,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
Всього: упаковка (3)
19,41
Економія: -6,17 грн
13,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гайворон, вул. Центральна, 97-М
Всього: упаковка (2)
17,22
Економія: -3,98 грн
13,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Казанка, вул. Центральна, 36
Всього: упаковка (2)
17,60
Економія: -4,36 грн
13,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Війтівка, вул. Соборна, 77
Всього: упаковка (1)
13,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
Всього: упаковка (2)
16,30
Економія: -3,06 грн
13,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплик, вул. Стуса Василя, 12
Всього: упаковка (2)
16,73
Економія: -3,49 грн
13,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
Всього: упаковка (3)
20,10
Економія: -6,86 грн
13,24 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
Всього: упаковка (1)
11,01 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (1)
15,90
Економія: -2,66 грн
13,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Слободянюка Руслана, 132-В
Всього: упаковка (1)
20,10
Економія: -6,86 грн
13,24 грн