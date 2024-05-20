БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-3, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліамід), №1 - Одеса (156316) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
В інших містах:
Аптека бам
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 59 хв
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 122
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 31-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Гайворон, вул. Центральна, 97-М
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Казанка, вул. Центральна, 36
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Війтівка, вул. Соборна, 77
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Теплик, вул. Стуса Василя, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Слободянюка Руслана, 132-В