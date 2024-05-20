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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-3, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліамід), №1 - Львів (156316) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
19,70
Економія: -6,47 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
20,14
Економія: -6,91 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (2)
18,80
Економія: -5,57 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
13,94
Економія: -0,71 грн
13,23 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
18,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
Всього: упаковка (3)
18,80
Економія: -5,57 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 11
Всього: упаковка (2)
13,23 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Сокільники, вул. Сковороди Григорія, 58
Всього: упаковка (1)
15,60
Економія: -2,37 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (7)
20,73
Економія: -7,50 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зимна Вода, вул. Миру, 39-А
Всього: упаковка (2)
18,80
Економія: -5,57 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, пл. Ринок, 1
Всього: упаковка (2)
17,70
Економія: -4,47 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 10
Всього: упаковка (1)
20,10
Економія: -6,87 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (8)
17,01
Економія: -3,78 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
17,00
Економія: -3,77 грн
13,23 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
Всього: упаковка (4)
17,80
Економія: -2,90 грн
14,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (29)
19,00
Економія: -5,77 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Стрий, вул. Вокзальна, 7-А
Всього: упаковка (4)
18,20
Економія: -4,97 грн
13,23 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 14
Всього: упаковка (7)
16,70
Економія: -3,47 грн
13,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Торговиця, 4
Всього: упаковка (1)
12,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/2
Всього: упаковка (22)
17,01
Економія: -3,78 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Стрий, вул. Болехівська, 53
Всього: упаковка (2)
18,80
Економія: -5,57 грн
13,23 грн