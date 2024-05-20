БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-3, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліамід), №1 - Львів (156316) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
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Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 11
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Сокільники, вул. Сковороди Григорія, 58
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Винники, вул. Галицька, 18
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Зимна Вода, вул. Миру, 39-А
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Щирець, пл. Ринок, 1
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Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
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Всього: упаковка (1)
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Яворів, вул. Тичини, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
Подорожник
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Всього: упаковка (29)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Стрий, вул. Вокзальна, 7-А
Ощад аптека
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 14
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Торговиця, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (22)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/2
Подорожник
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Стрий, вул. Болехівська, 53