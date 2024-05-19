БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-3, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліамід), №1 - Харків (156316) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
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Харків, просп. Науки, 38
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека бам
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
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Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
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Харків, вул. Достоєвського, 10
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
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Харків, вул. Золочівська, 19
Ощад аптека
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Харків, просп. Байрона, 183
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Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
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Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
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Дергачі, вул. Вокзальна, 72
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