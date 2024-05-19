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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-3, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліамід), №1 - Харків (156316) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
17,11
Економія: -3,88 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
16,40
Економія: -3,17 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
17,10
Економія: -3,87 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
17,11
Економія: -3,88 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
16,50
Економія: -3,27 грн
13,23 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (3)
15,30
Економія: -2,07 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
15,83
Економія: -2,60 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
16,94
Економія: -3,71 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (4)
18,80
Економія: -5,57 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (3)
20,80
Економія: -7,57 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
16,40
Економія: -3,17 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (2)
17,90
Економія: -4,67 грн
13,23 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
15,10
Економія: -1,87 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Всього: упаковка (5)
18,20
Економія: -4,97 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
Всього: упаковка (3)
18,80
Економія: -5,57 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (3)
17,50
Економія: -4,27 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Всього: упаковка (2)
17,60
Економія: -4,37 грн
13,23 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (3)
18,80
Економія: -5,57 грн
13,23 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 72
Всього: упаковка (1)
18,80
Економія: -5,57 грн
13,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Всього: упаковка (1)
17,20
Економія: -3,97 грн
13,23 грн