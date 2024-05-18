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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-3, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліамід), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (156316) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
15,40
Економія: -2,17 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
16,40
Економія: -3,17 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (2)
16,33
Економія: -3,10 грн
13,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
19,89
Економія: -3,10 грн
16,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (4)
18,20
Економія: -4,97 грн
13,23 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (3)
20,20
Економія: -6,97 грн
13,23 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (2)
14,74
Економія: -1,51 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (1)
13,94
Економія: -0,71 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (2)
17,03
Економія: -3,80 грн
13,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (4)
20,22
Економія: -3,00 грн
17,22 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (5)
20,27
Економія: -3,07 грн
17,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Всього: упаковка (1)
17,11
Економія: -3,88 грн
13,23 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (2)
14,90 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 2-А
Всього: упаковка (2)
15,30
Економія: -2,07 грн
13,23 грн
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (2)
17,70
Економія: -4,47 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
Всього: упаковка (7)
19,60
Економія: -6,37 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (3)
17,64
Економія: -4,41 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Всього: упаковка (4)
17,20
Економія: -3,97 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Всього: упаковка (2)
17,64
Економія: -4,41 грн
13,23 грн