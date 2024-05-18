БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-3, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліамід), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (156316) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
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Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
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Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Подорожник
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Подорожник
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Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
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Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Нє болєй
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Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Подорожник
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Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Подорожник
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Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 2-А
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А