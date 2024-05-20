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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-3, 15 см х 3 см на руку, ногу (поліамід), №1 - Львів (156315) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (5)
15,45
Економія: -4,89 грн
10,56 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
Всього: упаковка (1)
16,20
Економія: -5,11 грн
11,09 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (9)
17,10
Економія: -5,43 грн
11,67 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Гора, вул. Центральна, 7
Всього: упаковка (1)
12,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Дніпровська, 93
Всього: упаковка (3)
13,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (3)
10,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом