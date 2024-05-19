БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-3, 15 см х 3 см на руку, ногу (поліамід), №1 - Харків (156315) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
В інших містах:
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Дніпровська, 93
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Гора, вул. Центральна, 7
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом