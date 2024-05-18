БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-3, 15 см х 3 см на руку, ногу (поліамід), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (156315) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кропивницький, вул. Дніпровська, 93
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 7
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом