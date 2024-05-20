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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 50 см х 7 см на голову, стегно (поліестер), №1 - Одеса (156307) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
53,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
52,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (2)
51,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
48,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (2)
50,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Всього: упаковка (1)
45,30 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (2)
43,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
Всього: упаковка (4)
51,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (3)
44,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
55,10 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
53,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (3)
65,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
45,30
Економія: -3,44 грн
41,86 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (1)
50,79
Економія: -5,14 грн
45,65 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (2)
46,69
Економія: -3,62 грн
43,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 29
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (5)
69,20
Економія: -20,93 грн
48,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (7)
55,30
Економія: -10,11 грн
45,19 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (7)
64,80
Економія: -18,85 грн
45,95 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
Всього: упаковка (5)
64,80
Економія: -19,61 грн
45,19 грн