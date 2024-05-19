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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 50 см х 7 см на голову, стегно (поліестер), №1 - Харків (156307) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (11)
35,37
Економія: -4,84 грн
30,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
29,74 грн
В інших містах:
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (1)
60,30 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (2)
46,69
Економія: -3,62 грн
43,07 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (1)
50,37
Економія: -4,72 грн
45,65 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
45,23
Економія: -3,37 грн
41,86 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (3)
65,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (2)
45,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (7)
64,80
Економія: -18,85 грн
45,95 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (7)
55,30
Економія: -10,11 грн
45,19 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (5)
64,80
Економія: -19,61 грн
45,19 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (9)
64,80
Економія: -19,61 грн
45,19 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (5)
64,80
Економія: -19,61 грн
45,19 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (16)
65,90
Економія: -17,63 грн
48,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (10)
64,80
Економія: -19,61 грн
45,19 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (5)
66,80
Економія: -20,20 грн
46,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
Всього: упаковка (5)
64,80
Економія: -19,61 грн
45,19 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (5)
65,90
Економія: -19,95 грн
45,95 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (5)
69,20
Економія: -20,93 грн
48,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
60,50
Економія: -17,50 грн
43,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (4)
64,80
Економія: -19,61 грн
45,19 грн