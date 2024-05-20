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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 7 см на голову, стегно (поліестер), №1 - Одеса (156306) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (2)
36,00
Економія: -9,88 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
33,40
Економія: -7,28 грн
26,12 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
Всього: упаковка (3)
36,00
Економія: -9,88 грн
26,12 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 39-Б
Всього: упаковка (3)
29,40
Економія: -3,28 грн
26,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
Всього: упаковка (2)
25,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Всього: упаковка (3)
32,91
Економія: -6,79 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 122
Всього: упаковка (6)
34,94
Економія: -8,82 грн
26,12 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
25,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 31-В
Всього: упаковка (1)
35,44
Економія: -9,32 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Помічна, пл. Базарна, 1
Всього: упаковка (1)
37,00
Економія: -10,88 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
Всього: упаковка (3)
39,80
Економія: -13,68 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
Всього: упаковка (1)
28,10
Економія: -1,98 грн
26,12 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рені, вул. Вознесенська, 165/4
Всього: упаковка (2)
28,30
Економія: -2,18 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Смоліне, вул. Козакова, 17-Д
Всього: упаковка (2)
39,80
Економія: -13,68 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Яновського, 112
Всього: упаковка (6)
38,70
Економія: -12,58 грн
26,12 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (1)
31,43
Економія: -5,31 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Гоголя, 80-Ж
Всього: упаковка (1)
34,60
Економія: -8,48 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
Всього: упаковка (3)
35,10
Економія: -8,98 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 38
Всього: упаковка (3)
34,04
Економія: -7,92 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
Всього: упаковка (1)
29,13
Економія: -3,01 грн
26,12 грн