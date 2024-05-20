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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 7 см на голову, стегно (поліестер), №1 - Львів (156306) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
39,80
Економія: -13,68 грн
26,12 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (3)
38,43
Економія: -12,31 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (4)
38,40
Економія: -12,28 грн
26,12 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (3)
36,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
Всього: упаковка (3)
37,30
Економія: -11,18 грн
26,12 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 21-А
Всього: упаковка (1)
36,20
Економія: -10,08 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бібрка, вул. Тарнавського, 16
Всього: упаковка (2)
36,04
Економія: -9,92 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. Грушевського Михайла, 2
Всього: упаковка (1)
38,50
Економія: -12,38 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 8-Б
Всього: упаковка (3)
34,31
Економія: -8,19 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, вул. Воз'єднання, 3-А
Всього: упаковка (1)
37,00
Економія: -10,88 грн
26,12 грн
Іва-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 99
Всього: упаковка (3)
38,72
Економія: -12,60 грн
26,12 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вовчинець, вул. Європейська, 1
Всього: упаковка (2)
31,50
Економія: -5,38 грн
26,12 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 24
Всього: упаковка (4)
38,53
Економія: -12,41 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Галицького Данила, 14
Всього: упаковка (2)
35,72
Економія: -9,60 грн
26,12 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (3)
39,72
Економія: -13,60 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
Всього: упаковка (2)
33,70
Економія: -7,58 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Опільського, 2
Всього: упаковка (2)
37,40
Економія: -11,28 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 3
Всього: упаковка (3)
36,00
Економія: -9,88 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 4-А
Всього: упаковка (2)
38,40
Економія: -12,28 грн
26,12 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
30,71
Економія: -4,59 грн
26,12 грн