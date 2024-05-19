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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 7 см на голову, стегно (поліестер), №1 - Харків (156306) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (3)
29,13
Економія: -4,01 грн
25,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (3)
23,12
Економія: -3,85 грн
19,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (2)
35,74
Економія: -9,62 грн
26,12 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (1)
24,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (4)
33,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (1)
25,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (7)
30,50 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Всього: упаковка (2)
39,74
Економія: -13,62 грн
26,12 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
31,50
Економія: -5,38 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
Всього: упаковка (7)
41,10
Економія: -14,98 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
Всього: упаковка (2)
34,93
Економія: -8,81 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 2
Всього: упаковка (5)
39,80
Економія: -13,68 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лебедин, пл. Соборна, 26/1
Всього: упаковка (1)
37,92
Економія: -11,80 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Всього: упаковка (4)
40,12
Економія: -14,00 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13/1
Всього: упаковка (2)
36,00
Економія: -9,88 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Всього: упаковка (9)
35,91
Економія: -9,79 грн
26,12 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
33,70
Економія: -7,58 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (2)
34,93
Економія: -8,81 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 128
Всього: упаковка (1)
35,01
Економія: -8,89 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Всього: упаковка (1)
33,22
Економія: -7,10 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (3)
33,60
Економія: -7,48 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 5-Б
Всього: упаковка (2)
33,73
Економія: -7,61 грн
26,12 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (2)
30,20
Економія: -4,08 грн
26,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Всього: упаковка (1)
35,00
Економія: -8,88 грн
26,12 грн