БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 7 см на голову, стегно (поліестер), №1 - Харків (156306) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Данилевського, 6
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
В інших містах:
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Подорожник
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Кегичівка, вул. Миру, 30-А
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Охтирка, вул. Перемоги, 11
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Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
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Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
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Суми, вул. Марко Вовчок, 2
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Лебедин, пл. Соборна, 26/1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Суми, вул. Сумської артбригади, 13/1
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Металургів, 16
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Тернівка, вул. Харківська, 26-А
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Павлоград, вул. Шевченка, 128
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 5-Б
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А