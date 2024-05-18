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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 7 см на голову, стегно (поліестер), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (156306) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
31,50
Економія: -5,38 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (4)
34,93
Економія: -8,81 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Всього: упаковка (1)
37,20
Економія: -11,08 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (6)
35,00
Економія: -8,88 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Всього: упаковка (1)
35,00
Економія: -8,88 грн
26,12 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (2)
30,20
Економія: -4,08 грн
26,12 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (3)
33,60
Економія: -7,48 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-В
Всього: упаковка (1)
33,22
Економія: -7,10 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
31,63
Економія: -5,51 грн
26,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
Всього: упаковка (1)
24,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (2)
39,60
Економія: -13,48 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Шевченка, 128
Всього: упаковка (1)
35,01
Економія: -8,89 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
Всього: упаковка (3)
38,41
Економія: -12,29 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
33,60
Економія: -7,48 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 5-Б
Всього: упаковка (2)
33,73
Економія: -7,61 грн
26,12 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Всього: упаковка (2)
36,00
Економія: -9,88 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (2)
34,93
Економія: -8,81 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (1)
35,12
Економія: -9,00 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (2)
34,94
Економія: -8,82 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Всього: упаковка (2)
39,74
Економія: -13,62 грн
26,12 грн