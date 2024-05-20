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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 7 см на голову, стегно (поліестер), №1 - Одеса (156305) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (3)
19,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 10/1
Всього: упаковка (1)
19,90 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фонтанка, вул. Чехова, 1/1
Всього: упаковка (1)
14,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (2)
17,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
Всього: упаковка (5)
31,64 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (5)
19,80 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А
Всього: упаковка (1)
19,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
17,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижопіль, вул. Нечая Данила, 13
Всього: упаковка (1)
31,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
14,03 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
21,60
Економія: -3,74 грн
17,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
Всього: упаковка (1)
31,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 110
Всього: упаковка (2)
31,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 114
Всього: упаковка (2)
31,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Всього: упаковка (2)
31,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всього: упаковка (2)
23,70
Економія: -5,84 грн
17,86 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (1)
19,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
Всього: упаковка (1)
14,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41
Всього: упаковка (7)
31,62 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
19,80
Економія: -0,80 грн
19,00 грн