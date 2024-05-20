БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 7 см на голову, стегно (поліестер), №1 - Львів (156305) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Зубрівська, 38
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Анни Ярославни, 17
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Пушкіна, 1
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
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Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 114
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Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 110
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Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крижопіль, вул. Нечая Данила, 13
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Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
Фармація
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Всього: упаковка (8)
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Київ, вул. Булгакова, 13
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лятошинського, 24
Фармація
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Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 5
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29