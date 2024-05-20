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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 7 см на голову, стегно (поліестер), №1 - Львів (156305) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
20,60 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (1)
19,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
21,70 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
Всього: упаковка (2)
22,20
Економія: -3,20 грн
19,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
21,00
Економія: -3,14 грн
17,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Анни Ярославни, 17
Всього: упаковка (1)
14,22 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (1)
19,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
Всього: упаковка (1)
14,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 114
Всього: упаковка (2)
31,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 110
Всього: упаковка (2)
31,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
Всього: упаковка (1)
31,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крижопіль, вул. Нечая Данила, 13
Всього: упаковка (1)
31,49 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
Всього: упаковка (2)
26,60
Економія: -8,42 грн
18,18 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (5)
24,20
Економія: -7,65 грн
16,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
Всього: упаковка (5)
22,40
Економія: -3,40 грн
19,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (8)
24,20
Економія: -7,65 грн
16,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (6)
23,20
Економія: -5,84 грн
17,36 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лятошинського, 24
Всього: упаковка (2)
24,40
Економія: -7,70 грн
16,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
27,70
Економія: -8,71 грн
18,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
14,03 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (2)
23,20
Економія: -7,33 грн
15,87 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (2)
24,20
Економія: -7,65 грн
16,55 грн