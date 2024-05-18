БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 7 см на голову, стегно (поліестер), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (156305) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Нє болєй
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
В інших містах:
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека шар@
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 52-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 17
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Чкалова, 91-А