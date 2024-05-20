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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 50 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Одеса (156301) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (2)
28,80 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
Всього: упаковка (1)
26,89 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (2)
28,80 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
Всього: упаковка (5)
26,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
32,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
Всього: упаковка (3)
36,62 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Всього: упаковка (1)
33,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (3)
40,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
Всього: упаковка (5)
36,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Всього: упаковка (1)
31,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
Всього: упаковка (2)
22,23 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: упаковка (1)
32,45 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
24,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
31,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
31,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Хотинська, 2-Г
Всього: упаковка (1)
32,45 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
38,40
Економія: -12,15 грн
26,25 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Всього: упаковка (3)
36,90
Економія: -11,63 грн
25,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (3)
37,50
Економія: -11,73 грн
25,77 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (2)
42,20
Економія: -13,35 грн
28,85 грн