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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 50 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Львів (156301) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
32,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 19
Всього: упаковка (2)
32,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зелена, 73
Всього: упаковка (5)
32,45 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (2)
28,44 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 87
Всього: упаковка (2)
32,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (4)
23,38 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Збараж, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (1)
32,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
Всього: упаковка (1)
32,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Хотинська, 2-Г
Всього: упаковка (1)
32,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Зодчих, 50
Всього: упаковка (3)
36,90
Економія: -11,63 грн
25,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (8)
37,20
Економія: -11,76 грн
25,44 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (3)
38,40
Економія: -12,15 грн
26,25 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (3)
37,20
Економія: -11,76 грн
25,44 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (1)
32,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
38,40
Економія: -12,15 грн
26,25 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Всього: упаковка (3)
36,90
Економія: -11,63 грн
25,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (2)
36,50
Економія: -11,28 грн
25,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (3)
37,20
Економія: -11,76 грн
25,44 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
Всього: упаковка (5)
36,85 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (8)
36,90
Економія: -9,34 грн
27,56 грн