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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 50 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Харків (156301) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (12)
36,84 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Всього: упаковка (1)
29,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (1)
29,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (3)
27,50 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
31,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
31,71 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
24,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 11
Всього: упаковка (1)
28,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 68
Всього: упаковка (3)
32,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
Всього: упаковка (2)
22,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Всього: упаковка (1)
31,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: упаковка (1)
32,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (3)
40,00 грн
Вета
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Володимира Великого, 10
Всього: упаковка (1)
32,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
Всього: упаковка (5)
41,00
Економія: -12,92 грн
28,08 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (2)
36,50
Економія: -10,45 грн
26,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (15)
38,40
Економія: -12,15 грн
26,25 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
Всього: упаковка (5)
35,40
Економія: -11,20 грн
24,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (2)
36,90
Економія: -11,63 грн
25,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (2)
34,40
Економія: -10,83 грн
23,57 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (8)
38,90
Економія: -11,34 грн
27,56 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (3)
37,50
Економія: -11,73 грн
25,77 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (2)
42,20
Економія: -13,35 грн
28,85 грн