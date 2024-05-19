БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 50 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Харків (156301) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Конотоп, просп. Миру, 11
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Конотоп, просп. Миру, 68
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Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
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Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
D.s.
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Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
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Вета
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Бровари, вул. Володимира Великого, 10
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Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
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Київ, шосе Харківське, 144-В
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
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Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
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Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
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Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1