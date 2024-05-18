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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 50 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (156301) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
31,71 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
24,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
31,30 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
Всього: упаковка (2)
22,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (1)
31,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Всього: упаковка (1)
31,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (12)
36,84 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (3)
40,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: упаковка (1)
32,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
32,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
Всього: упаковка (5)
26,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
Всього: упаковка (3)
36,62 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Конотоп, просп. Миру, 68
Всього: упаковка (3)
32,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Конотоп, просп. Миру, 11
Всього: упаковка (1)
28,60 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 50
Всього: упаковка (5)
36,85 грн
Вета
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Володимира Великого, 10
Всього: упаковка (1)
32,40 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (2)
36,50
Економія: -10,45 грн
26,05 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
Всього: упаковка (5)
41,00
Економія: -12,92 грн
28,08 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (15)
38,40
Економія: -12,15 грн
26,25 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (2)
34,40
Економія: -10,83 грн
23,57 грн