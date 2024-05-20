БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Одеса (156300) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 24-Б
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Шабо, вул. Центральна, 65-А
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Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Ізмаїл, вул. Шевченка Тараса, 8
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 90
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новосілки, вул. Олександрівська, 1-Г
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В