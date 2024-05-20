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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Одеса (156300) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
Всього: упаковка (2)
20,00 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
20,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (1)
16,90 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
Всього: упаковка (3)
19,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 24-Б
Всього: упаковка (3)
17,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шабо, вул. Центральна, 65-А
Всього: упаковка (1)
20,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (5)
16,90 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (2)
16,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Всього: упаковка (1)
9,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Ізмаїл, вул. Шевченка Тараса, 8
Всього: упаковка (1)
19,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
13,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 90
Всього: упаковка (2)
16,90 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
19,59
Економія: -2,56 грн
17,03 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
19,30 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
19,38
Економія: -1,56 грн
17,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новосілки, вул. Олександрівська, 1-Г
Всього: упаковка (2)
16,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (6)
22,00
Економія: -5,83 грн
16,17 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (4)
27,60
Економія: -8,53 грн
19,07 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (6)
20,50
Економія: -5,49 грн
15,01 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (4)
24,20
Економія: -7,65 грн
16,55 грн