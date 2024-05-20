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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Львів (156300) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (2)
22,50 грн
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
19,10
Економія: -2,86 грн
16,24 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Всього: упаковка (1)
18,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (1)
21,80
Економія: -6,77 грн
15,03 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пшенична, 16
Всього: упаковка (1)
20,70
Економія: -6,55 грн
14,15 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (3)
26,70
Економія: -8,45 грн
18,25 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (5)
24,20
Економія: -7,63 грн
16,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новосілки, вул. Олександрівська, 1-Г
Всього: упаковка (2)
16,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
14,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
Всього: упаковка (4)
21,80
Економія: -6,89 грн
14,91 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (5)
23,60
Економія: -7,43 грн
16,17 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (1)
12,00
Економія: -3,31 грн
8,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (3)
25,00
Економія: -7,53 грн
17,47 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Всього: упаковка (1)
9,90 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
17,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
Всього: упаковка (3)
25,40
Економія: -8,02 грн
17,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
24,20
Економія: -7,65 грн
16,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
Всього: упаковка (5)
22,00
Економія: -6,99 грн
15,01 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
22,10
Економія: -6,98 грн
15,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (6)
22,00
Економія: -5,83 грн
16,17 грн