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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Харків (156300) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (2)
22,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Малої Любові, 4
Всього: упаковка (2)
29,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (4)
21,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Танкопія, 23
Всього: упаковка (2)
18,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (6)
18,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (1)
17,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (6)
20,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
19,00 грн
В інших містах:
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
19,38
Економія: -1,56 грн
17,82 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
19,30 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
19,64
Економія: -2,61 грн
17,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
13,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 90
Всього: упаковка (2)
16,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (4)
27,60
Економія: -8,53 грн
19,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (4)
24,20
Економія: -7,65 грн
16,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (13)
18,50
Економія: -5,59 грн
12,91 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (4)
24,20
Економія: -7,63 грн
16,57 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
22,10
Економія: -6,98 грн
15,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
24,20
Економія: -7,65 грн
16,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (6)
20,50
Економія: -5,49 грн
15,01 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (6)
22,00
Економія: -5,83 грн
16,17 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (5)
26,70
Економія: -8,45 грн
18,25 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
24,20
Економія: -7,65 грн
16,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
22,10
Економія: -6,98 грн
15,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Північна, 46
Всього: упаковка (5)
27,60
Економія: -8,53 грн
19,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (3)
23,60
Економія: -7,43 грн
16,17 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
17,00 грн