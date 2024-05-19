БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Харків (156300) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Малої Любові, 4
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Танкопія, 23
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
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Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Магнолія
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Бажаємо здоров'я
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Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Бажаємо здоров'я
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Сміла, вул. Соборна, 90
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Київ, шосе Харківське, 164
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Північна, 46
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146