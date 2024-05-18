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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (156300) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
19,64
Економія: -2,61 грн
17,03 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
19,30 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
19,38
Економія: -1,56 грн
17,82 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
13,81 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (2)
22,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 90
Всього: упаковка (2)
16,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Всього: упаковка (1)
16,90 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (4)
27,60
Економія: -8,53 грн
19,07 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (4)
24,20
Економія: -7,65 грн
16,55 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (13)
18,50
Економія: -5,59 грн
12,91 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
22,10
Економія: -6,98 грн
15,12 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (6)
20,50
Економія: -5,49 грн
15,01 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (6)
22,00
Економія: -5,83 грн
16,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новосілки, вул. Олександрівська, 1-Г
Всього: упаковка (2)
16,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (4)
24,20
Економія: -7,63 грн
16,57 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
Всього: упаковка (2)
20,00 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
24,20
Економія: -7,65 грн
16,55 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
24,20
Економія: -7,65 грн
16,55 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (5)
26,70
Економія: -8,45 грн
18,25 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
22,10
Економія: -6,98 грн
15,12 грн