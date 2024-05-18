БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (156300) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
В інших містах:
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 90
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 68
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Фармація
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Всього: упаковка (13)
Зачинено
Київ, вул. Краківська, 13
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Зачинено
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новосілки, вул. Олександрівська, 1-Г
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Аптека enter
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Фармація
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10