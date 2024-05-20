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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Одеса (156299) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
15,10 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
Всього: упаковка (2)
15,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
Всього: упаковка (1)
23,61 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (3)
12,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
23,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 204
Всього: упаковка (1)
23,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (3)
23,72 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
Всього: упаковка (1)
23,59 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Ізмаїл, вул. Шевченка Тараса, 8
Всього: упаковка (2)
12,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Всього: упаковка (1)
23,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Всього: упаковка (5)
16,50
Економія: -4,39 грн
12,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 7-А
Всього: упаковка (1)
23,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Всього: упаковка (1)
23,53 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (2)
17,10 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210
Всього: упаковка (26)
17,70
Економія: -5,59 грн
12,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
Всього: упаковка (3)
17,80
Економія: -5,69 грн
12,11 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (1)
12,46
Економія: -1,22 грн
11,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41
Всього: упаковка (3)
23,62 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (4)
13,10 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
Всього: упаковка (4)
23,56 грн