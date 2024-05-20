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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Львів (156299) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Орлика Пилипа, 4
Всього: упаковка (4)
19,01
Економія: -6,87 грн
12,14 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (6)
18,40
Економія: -6,26 грн
12,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (35)
18,22
Економія: -6,08 грн
12,14 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
15,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
15,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (26)
15,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Під Дубом, 4
Всього: упаковка (1)
17,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (1)
17,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (5)
14,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панча Петра, 18-В
Всього: упаковка (2)
17,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 117
Всього: упаковка (2)
18,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
17,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (2)
16,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 63
Всього: упаковка (1)
15,50 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (3)
17,90 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Всього: упаковка (1)
15,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
15,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 273
Всього: упаковка (2)
18,40 грн
Аптека 3и
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Медової Печери, 38
Всього: упаковка (1)
16,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
16,00 грн