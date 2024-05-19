БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Харків (156299) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Харків, вул. Москалівська, 68/114
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Подорожник
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Подорожник
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
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Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
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Дніпро, вул. Незалежності, 27
Нє болєй
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Кам'янське, просп. Свободи, 46
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Кам'янське, вул. Дунайська, 41
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Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
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Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 7-А
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Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Подорожник
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Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
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Всього: упаковка (31)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210
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Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5