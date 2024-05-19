Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Харків (156299) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
23,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 68/114
Всього: упаковка (2)
23,64 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Д
Всього: упаковка (1)
23,53 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (3)
15,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (4)
13,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (2)
15,00 грн
Магнолія
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (13)
13,00 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (5)
16,30
Економія: -4,17 грн
12,13 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (4)
17,64
Економія: -5,51 грн
12,13 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
13,40 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (4)
13,10 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (1)
12,19
Економія: -0,95 грн
11,24 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41
Всього: упаковка (3)
23,62 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Семенівка, вул. Шевченка Тараса, 78
Всього: упаковка (5)
23,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 7-А
Всього: упаковка (1)
23,65 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Всього: упаковка (1)
23,53 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
Всього: упаковка (6)
17,80
Економія: -5,67 грн
12,13 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210
Всього: упаковка (31)
17,70
Економія: -5,57 грн
12,13 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Всього: упаковка (1)
23,51 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (2)
17,10 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Всього: упаковка (1)
19,50
Економія: -6,15 грн
13,35 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
Всього: упаковка (3)
19,50
Економія: -6,15 грн
13,35 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (2)
16,10
Економія: -4,71 грн
11,39 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
19,20
Економія: -6,09 грн
13,11 грн