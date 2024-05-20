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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 100 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Одеса (156297) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
44,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (3)
44,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (1)
54,40
Економія: -13,85 грн
40,55 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
Всього: упаковка (1)
49,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
44,90 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 19/1
Всього: упаковка (1)
49,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
Всього: упаковка (1)
49,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (12)
47,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
48,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 122
Всього: упаковка (2)
54,33
Економія: -13,78 грн
40,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
47,62 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
Всього: упаковка (6)
47,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (1)
48,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Болград, вул. Ізмаїльська, 61-А
Всього: упаковка (2)
48,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мала Виска, вул. Шевченка Тараса, 62
Всього: упаковка (1)
60,64
Економія: -20,09 грн
40,55 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (2)
49,63
Економія: -9,08 грн
40,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (2)
36,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
Всього: упаковка (2)
59,80
Економія: -19,25 грн
40,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
Всього: упаковка (2)
50,44
Економія: -9,89 грн
40,55 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (2)
46,40
Економія: -5,85 грн
40,55 грн