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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 100 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Львів (156297) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
58,20
Економія: -17,64 грн
40,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (1)
54,40
Економія: -13,84 грн
40,56 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Стрийська, 76-А
Всього: упаковка (2)
57,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 51
Всього: упаковка (1)
55,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 17
Всього: упаковка (1)
55,70 грн
Сідус
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Грінченка, 6
Всього: упаковка (3)
55,70 грн
Сідус
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 273
Всього: упаковка (1)
59,60 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (1)
55,94
Економія: -15,38 грн
40,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 23
Всього: упаковка (1)
62,31
Економія: -21,75 грн
40,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хирів, вул. Івасюка, 3/5
Всього: упаковка (1)
57,90
Економія: -17,34 грн
40,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Шевченка, 16-А
Всього: упаковка (1)
48,20
Економія: -7,64 грн
40,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 2
Всього: упаковка (1)
59,80
Економія: -19,24 грн
40,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 19
Всього: упаковка (1)
52,20
Економія: -11,64 грн
40,56 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
50,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 31
Всього: упаковка (1)
55,94
Економія: -15,38 грн
40,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 332
Всього: упаковка (1)
46,20
Економія: -5,64 грн
40,56 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, вул. Будівельників, 1-А
Всього: упаковка (4)
47,00
Економія: -6,44 грн
40,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гоща, вул. Незалежності, 11-Б
Всього: упаковка (1)
48,20
Економія: -7,64 грн
40,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Степанська, 52-А
Всього: упаковка (3)
62,00
Економія: -21,44 грн
40,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 28
Всього: упаковка (1)
52,70
Економія: -12,14 грн
40,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Попова Дем'яна, 28/8
Всього: упаковка (1)
57,90
Економія: -17,34 грн
40,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 6
Всього: упаковка (3)
59,80
Економія: -19,24 грн
40,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 22
Всього: упаковка (1)
52,23
Економія: -11,67 грн
40,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 13/1
Всього: упаковка (1)
52,20
Економія: -11,64 грн
40,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
Всього: упаковка (2)
54,40
Економія: -13,84 грн
40,56 грн