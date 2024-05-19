Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 100 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Харків (156297) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (3)
47,52 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (1)
56,30
Економія: -15,75 грн
40,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
55,94
Економія: -15,39 грн
40,55 грн
Аптека низькі ц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Муратова Ігоря, 9
Всього: упаковка (1)
45,70 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Всього: упаковка (2)
60,30
Економія: -19,75 грн
40,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Білики, вул. Пристанційна, 2-З
Всього: упаковка (1)
57,90
Економія: -17,35 грн
40,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (2)
48,30
Економія: -7,75 грн
40,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (1)
49,30
Економія: -8,75 грн
40,55 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
49,00
Економія: -8,45 грн
40,55 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (2)
36,12 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
Всього: упаковка (3)
52,20
Економія: -11,65 грн
40,55 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (2)
46,40
Економія: -5,85 грн
40,55 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (2)
36,12 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (2)
49,63
Економія: -9,08 грн
40,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Баришівка, вул. Березанська, 12/1
Всього: упаковка (3)
63,90
Економія: -23,35 грн
40,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
Всього: упаковка (2)
59,80
Економія: -19,25 грн
40,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мала Виска, вул. Шевченка Тараса, 62
Всього: упаковка (1)
60,64
Економія: -20,09 грн
40,55 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Всього: упаковка (1)
48,91
Економія: -8,36 грн
40,55 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
Всього: упаковка (2)
36,12 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 35
Всього: упаковка (8)
36,12 грн