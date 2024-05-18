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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 100 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (156297) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (1)
49,30
Економія: -8,75 грн
40,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (2)
48,30
Економія: -7,75 грн
40,55 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
49,00
Економія: -8,45 грн
40,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (2)
36,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Білики, вул. Пристанційна, 2-З
Всього: упаковка (1)
57,90
Економія: -17,35 грн
40,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (2)
36,12 грн
Аптека низькі ц
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Муратова Ігоря, 9
Всього: упаковка (1)
46,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
55,94
Економія: -15,39 грн
40,55 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (3)
47,52 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (2)
49,63
Економія: -9,08 грн
40,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (1)
56,30
Економія: -15,75 грн
40,55 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (2)
46,40
Економія: -5,85 грн
40,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Гурічева Андрія, 50
Всього: упаковка (2)
59,80
Економія: -19,25 грн
40,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мала Виска, вул. Шевченка Тараса, 62
Всього: упаковка (1)
60,64
Економія: -20,09 грн
40,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Університетська, 122
Всього: упаковка (2)
54,33
Економія: -13,78 грн
40,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Всього: упаковка (2)
60,30
Економія: -19,75 грн
40,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
47,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
48,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (12)
47,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
47,62 грн