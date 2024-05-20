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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 50 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Одеса (156296) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (2)
25,76 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (2)
22,24
Економія: -0,36 грн
21,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
18,03 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (2)
25,60 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (4)
25,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (6)
25,84 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Всього: упаковка (2)
29,40
Економія: -9,27 грн
20,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 35
Всього: упаковка (3)
18,03 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (11)
33,80
Економія: -10,49 грн
23,31 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Тростянецька, 8-Д
Всього: упаковка (5)
36,00
Економія: -11,35 грн
24,65 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (7)
33,80
Економія: -9,15 грн
24,65 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (2)
30,00
Економія: -9,65 грн
20,35 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
29,50
Економія: -9,18 грн
20,32 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (3)
29,00
Економія: -9,15 грн
19,85 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (2)
25,78 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (2)
36,00
Економія: -11,35 грн
24,65 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Всього: упаковка (3)
34,10
Економія: -10,79 грн
23,31 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (7)
28,50
Економія: -8,33 грн
20,17 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (6)
31,20
Економія: -9,87 грн
21,33 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
29,00
Економія: -8,87 грн
20,13 грн