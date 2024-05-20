БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 50 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Одеса (156296) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Аптека24
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 35
Фармація
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Тростянецька, 8-Д
Фармація
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Йод
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Краківська, 13
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2