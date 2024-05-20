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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 50 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Львів (156296) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Скалат, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (4)
27,31 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 50
Всього: упаковка (2)
26,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 64/2
Всього: упаковка (1)
22,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Всього: упаковка (35)
25,20
Економія: -3,63 грн
21,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Соборна, 8
Всього: упаковка (6)
25,61
Економія: -0,04 грн
25,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
Всього: упаковка (1)
24,70
Економія: -3,13 грн
21,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
Всього: упаковка (2)
25,91 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Всього: упаковка (1)
15,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (6)
29,00
Економія: -9,21 грн
19,79 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (7)
28,50
Економія: -8,33 грн
20,17 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Всього: упаковка (3)
29,50
Економія: -9,33 грн
20,17 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Всього: упаковка (2)
29,40
Економія: -9,27 грн
20,13 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
29,50
Економія: -9,18 грн
20,32 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (4)
28,50
Економія: -8,90 грн
19,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
Всього: упаковка (7)
29,50
Економія: -6,36 грн
23,14 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
29,00
Економія: -8,87 грн
20,13 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (3)
29,00
Економія: -9,15 грн
19,85 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (7)
33,80
Економія: -9,15 грн
24,65 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Всього: упаковка (3)
34,10
Економія: -10,79 грн
23,31 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (3)
33,80
Економія: -10,66 грн
23,14 грн