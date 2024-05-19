БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 50 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Харків (156296) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
В інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Аптека24
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
Фармація
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Київ, вул. Тростянецька, 8-Д
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 35
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Йод
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Фармація
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2