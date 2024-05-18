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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 50 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (156296) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (4)
25,60 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (2)
25,60 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
18,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
42,23 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (8)
23,48
Економія: -3,24 грн
20,24 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (2)
22,15 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (11)
33,80
Економія: -10,49 грн
23,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 35
Всього: упаковка (3)
18,03 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Тростянецька, 8-Д
Всього: упаковка (5)
36,00
Економія: -11,35 грн
24,65 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (2)
30,00
Економія: -9,65 грн
20,35 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (2)
25,84
Економія: -0,37 грн
25,47 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (6)
31,20
Економія: -9,87 грн
21,33 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (2)
36,00
Економія: -11,35 грн
24,65 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Всього: упаковка (3)
34,10
Економія: -10,79 грн
23,31 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (7)
33,80
Економія: -9,15 грн
24,65 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (3)
33,80
Економія: -10,66 грн
23,14 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (3)
29,00
Економія: -9,15 грн
19,85 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (2)
33,80
Економія: -10,66 грн
23,14 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Всього: упаковка (2)
29,40
Економія: -9,27 грн
20,13 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
29,00
Економія: -8,87 грн
20,13 грн