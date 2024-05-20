Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Одеса (156295) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
18,30 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
13,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 57/2
Всього: упаковка (1)
12,38
Економія: -0,98 грн
11,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
Всього: упаковка (15)
20,50
Економія: -5,67 грн
14,83 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
Всього: упаковка (2)
17,10
Економія: -2,27 грн
14,83 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 57
Всього: упаковка (3)
16,40
Економія: -1,57 грн
14,83 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (1)
17,03
Економія: -2,20 грн
14,83 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 47
Всього: упаковка (5)
17,10
Економія: -2,27 грн
14,83 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Всього: упаковка (4)
18,63
Економія: -3,80 грн
14,83 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
Всього: упаковка (2)
15,90
Економія: -1,07 грн
14,83 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Жмеринка, вул. Франка Івана, 72
Всього: упаковка (2)
20,70
Економія: -3,20 грн
17,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
Всього: упаковка (1)
21,20
Економія: -6,37 грн
14,83 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Градизьк, вул. Київська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
17,80
Економія: -0,30 грн
17,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
16,40
Економія: -1,57 грн
14,83 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (2)
15,71
Економія: -0,88 грн
14,83 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Чкалова, 4-А
Всього: упаковка (2)
19,80
Економія: -4,97 грн
14,83 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (3)
19,40
Економія: -4,57 грн
14,83 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
16,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (2)
17,80
Економія: -0,30 грн
17,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 37-А
Всього: упаковка (10)
18,10
Економія: -3,27 грн
14,83 грн