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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Львів (156295) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (4)
20,50
Економія: -5,68 грн
14,82 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
Всього: упаковка (2)
14,82 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (5)
19,20 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 41
Всього: упаковка (1)
20,90
Економія: -3,40 грн
17,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, пл. Ринок, 35
Всього: упаковка (4)
19,82
Економія: -5,00 грн
14,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 40-А
Всього: упаковка (5)
17,90
Економія: -3,08 грн
14,82 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Франка Івана, 72
Всього: упаковка (2)
20,70
Економія: -3,20 грн
17,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хорошів, вул. Древлянська, 27
Всього: упаковка (1)
20,70
Економія: -3,20 грн
17,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Чкалова, 4-А
Всього: упаковка (2)
19,80
Економія: -4,98 грн
14,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
Всього: упаковка (1)
10,64 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Всього: упаковка (1)
16,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
Всього: упаковка (1)
16,52
Економія: -1,70 грн
14,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10
Всього: упаковка (3)
22,20
Економія: -7,00 грн
15,20 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (3)
19,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
11,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
21,10
Економія: -6,53 грн
14,57 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (1)
19,90
Економія: -6,26 грн
13,64 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
Всього: упаковка (12)
20,90
Економія: -3,40 грн
17,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
20,30
Економія: -6,38 грн
13,92 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
20,70
Економія: -6,55 грн
14,15 грн