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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Харків (156295) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (2)
18,30 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Всього: упаковка (5)
14,00 грн
Аптека галатея
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (3)
14,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
14,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (2)
16,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: упаковка (5)
29,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Всього: упаковка (4)
13,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (2)
15,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (7)
14,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 37-А
Всього: упаковка (10)
18,10
Економія: -3,50 грн
14,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
19,20
Економія: -4,60 грн
14,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (2)
17,80
Економія: -0,30 грн
17,50 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
16,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
Всього: упаковка (1)
21,20
Економія: -6,60 грн
14,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (3)
19,40
Економія: -4,80 грн
14,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Градизьк, вул. Київська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
17,80
Економія: -0,30 грн
17,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1)
16,40
Економія: -1,80 грн
14,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (2)
15,71
Економія: -1,11 грн
14,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
Всього: упаковка (3)
15,90
Економія: -1,30 грн
14,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Всього: упаковка (4)
18,63
Економія: -4,03 грн
14,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Усика Григорія, 47
Всього: упаковка (5)
17,10
Економія: -2,50 грн
14,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (1)
17,03
Економія: -2,43 грн
14,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 57
Всього: упаковка (3)
16,40
Економія: -1,80 грн
14,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Всього: упаковка (3)
13,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Долинська, вул. Центральна, 144
Всього: упаковка (2)
17,10
Економія: -2,50 грн
14,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
Всього: упаковка (15)
20,50
Економія: -5,90 грн
14,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (3)
20,30
Економія: -6,38 грн
13,92 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (1)
18,90
Економія: -5,99 грн
12,91 грн