БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Харків (156295) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Магнолія
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Аптека галатея
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
Астарта
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
В інших містах:
Магнолія
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 37-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Градизьк, вул. Київська, 40-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Усика Григорія, 47
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, просп. Соборний, 111
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 57
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Долинська, вул. Центральна, 144
Подорожник
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36