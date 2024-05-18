БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (156295) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 37-А
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 57
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Гранітна / Сущинського Данила, 8/2
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 47
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Градизьк, вул. Київська, 40-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Подорожник
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71