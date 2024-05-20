БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Одеса (156294) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 90
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Класна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
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Всього: упаковка (39)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Ялтинська, 1
Магнолія
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Аптека
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Всього: упаковка (10)
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Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Шевченкове, вул. Кропивницького, 9-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом