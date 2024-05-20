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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Львів (156294) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
10,60
Економія: -1,25 грн
9,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Всього: упаковка (3)
11,10
Економія: -1,75 грн
9,35 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 8
Всього: упаковка (3)
10,82
Економія: -1,47 грн
9,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (3)
9,48 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (5)
14,20
Економія: -4,46 грн
9,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 90
Всього: упаковка (1)
11,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
10,28 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (1)
9,64
Економія: -0,84 грн
8,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (2)
10,37
Економія: -1,39 грн
8,98 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
Всього: упаковка (3)
13,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: упаковка (10)
13,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (6)
11,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (9)
13,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шевченкове, вул. Кропивницького, 9-А
Всього: упаковка (4)
13,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом