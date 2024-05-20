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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 1 см на палець (поліестер), №1 - Одеса (156290) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
5,20
Економія: -0,42 грн
4,78 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
Всього: упаковка (5)
5,10
Економія: -0,56 грн
4,54 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (5)
7,40
Економія: -2,34 грн
5,06 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (3)
6,50
Економія: -2,02 грн
4,48 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (4)
7,20
Економія: -2,27 грн
4,93 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Червоної Калини, 32-Б
Всього: упаковка (4)
8,20
Економія: -2,59 грн
5,61 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Свободи, 22
Всього: упаковка (3)
7,40
Економія: -2,31 грн
5,09 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
Всього: упаковка (3)
7,30
Економія: -2,29 грн
5,01 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Старе, вул. Дніпрова, 45
Всього: упаковка (1)
6,20 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
4,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
Всього: упаковка (4)
3,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом