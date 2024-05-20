Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А Всього: упаковка (2) 5,20 Економія: -0,42 грн 4,78 грн Забронювати

Аптека бам Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернівці, просп. Незалежності, 91 Всього: упаковка (5) 5,10 Економія: -0,56 грн 4,54 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А Всього: упаковка (5) 7,40 Економія: -2,34 грн 5,06 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Київ, вул. Ентузіастів, 13-А Всього: упаковка (3) 6,50 Економія: -2,02 грн 4,48 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38 Всього: упаковка (4) 7,20 Економія: -2,27 грн 4,93 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Київ, просп. Червоної Калини, 32-Б Всього: упаковка (4) 8,20 Економія: -2,59 грн 5,61 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, просп. Свободи, 22 Всього: упаковка (3) 7,40 Економія: -2,31 грн 5,09 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Гайдай Зої, 5 Всього: упаковка (3) 7,30 Економія: -2,29 грн 5,01 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Старе, вул. Дніпрова, 45 Всього: упаковка (1) 6,20 грн

Класна аптека Детальніше Відчинено Цілодобово Харків, просп. Байрона, 136/8 Всього: упаковка (1) 4,50 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Харків, просп. Ювілейний, 5-А Всього: упаковка (4) 3,50 грн