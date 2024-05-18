БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 1 см на палець (поліестер), №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (156290) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Зачинено
Київ, просп. Червоної Калини, 32-Б
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Зачинено
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, просп. Свободи, 22
Аптека бам
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Старе, вул. Дніпрова, 45
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом