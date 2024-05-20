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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 1 см на палець (поліестер), №1 - Львів (156289) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (3)
4,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (2)
4,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
3,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (3)
3,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (2)
4,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
Всього: упаковка (2)
4,50 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
5,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (2)
3,82 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (2)
3,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-Б
Всього: упаковка (2)
4,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Торговиця, 4
Всього: упаковка (1)
4,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Колесси, 55/75
Всього: упаковка (1)
3,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
Всього: упаковка (2)
5,32
Економія: -1,07 грн
4,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 62
Всього: упаковка (2)
3,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (2)
3,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (3)
3,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (2)
4,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
Всього: упаковка (1)
3,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 145
Всього: упаковка (1)
3,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (1)
3,82 грн