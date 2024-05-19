БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 1 см на палець (поліестер), №1 - Харків (156289) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
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Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Аптека твоєї родини
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Харків, вул. Золочівська, 27
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
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Харків, просп. Перемоги, 64-Г
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Харків, просп. Ювілейний, 89
Аптека шар@
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Харків, просп. Перемоги, 65-Г
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
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Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Магнолія
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Харків, просп. Олександрівський, 103/41
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Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
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Дергачі, вул. Вокзальна, 70
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Люботин, пл. Соборна, 1-В
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Зміїв, вул. Лиманська, 22
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Валки, вул. Харківська, 11
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Слобожанське, вул. Дружби, 1
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Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
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Андріївка, вул. Центральна, 4
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А