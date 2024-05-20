Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 50 см х 5 см на руку, ногу, стегно (бавовна), №1 - Одеса (156285) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
28,17 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (3)
38,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
31,44 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
43,10
Економія: -9,67 грн
33,43 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
37,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
31,44 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
33,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
33,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
33,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (2)
39,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
33,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
39,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
33,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (1)
39,90 грн
Аптека tas
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (1)
33,24 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
36,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
33,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
Всього: упаковка (1)
31,44 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
33,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (8)
30,09 грн