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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 5 см на руку, ногу, стегно (бавовна), №1 - Харків (156284) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
20,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
26,20
Економія: -6,01 грн
20,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
18,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
21,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (2)
25,90
Економія: -3,80 грн
22,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
25,80
Економія: -5,61 грн
20,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
18,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (2)
18,38 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
21,58 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (2)
25,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
19,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (2)
27,50
Економія: -7,31 грн
20,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
18,56 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
18,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
19,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
21,10 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (3)
24,10
Економія: -3,91 грн
20,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (1)
19,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (1)
20,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
21,43 грн