БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 5 см на руку, ногу, стегно (бавовна), №1 - Харків (156284) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 37 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 39
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Ощад аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б