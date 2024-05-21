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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 15 см х 5 см на руку, ногу, стегно (бавовна), №1 - Запоріжжя (156283) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (3)
12,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (3)
26,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
13,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (1)
14,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
12,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (11)
26,69 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: упаковка (1)
15,60 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: упаковка (2)
14,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Всього: упаковка (1)
13,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Всього: упаковка (9)
17,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
13,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
14,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 22
Всього: упаковка (1)
15,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
13,35 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
14,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
14,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (3)
15,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Всього: упаковка (1)
13,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (2)
13,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
13,45 грн