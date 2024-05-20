БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 15 см х 5 см на руку, ногу, стегно (бавовна), №1 - Одеса (156283) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 25 аптеках
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Одеса, вул. Нежданової, 32
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Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
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Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
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Мед-сервіс
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
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Одеса, вул. Академічна, 16-Б
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Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
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Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
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Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 10/1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Палія Семена, 88
Мед-сервіс
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Одеса, бульв. Десантний, 1
Біла ромашка
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
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Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
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Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
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Одеса, просп. Добровольського, 128