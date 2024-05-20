БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 15 см х 5 см на руку, ногу, стегно (бавовна), №1 - Львів (156283) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Біла ромашка
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Львів, вул. Садова, 2-А
Мед-сервіс
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Львів, вул. Куровця Івана-Теодозія, 10
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Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
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Львів, вул. Широка, 96-А
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Львів, вул. Медової Печери, 1
Сідус
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 273
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Львів, вул. Зелена, 269-М
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Львів, просп. Червоної Калини, 68
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Львів, вул. Антонича, 10
Біла ромашка
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Яворів, вул. Тичини, 3
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Всього: упаковка (3)
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Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Пульс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Івано-Франківськ, вул. Височана Семена, 18
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожище, вул. Незалежності, 18/17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14